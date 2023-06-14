Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 100,6%, с декабрем 2022 г. – 101,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 101,5% соответственно, промежуточные товары – 100,6% и 101,5%, потребительские товары – 100,4% и 100,7% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 93,4%, с декабрем 2022 г. – 97,2%, в том числе в растениеводстве – соответственно 82% и 102%, животноводстве – соответственно 98% и 95,7%.