ЭКОНОМИКА РБ

ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВКЛЮЧИЛИ В СЕТЬ

14:19 14.06.2023 Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго. «14 июня в 11:17 второй энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых испытаний реакторной установки. Идет поэтапный набор мощности для дальнейшей реализации мероприятий этапа опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в сообщении.