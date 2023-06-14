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ЭКОНОМИКА РБ
ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВКЛЮЧИЛИ В СЕТЬ
14:19 14.06.2023
Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
«14 июня в 11:17 второй энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых испытаний реакторной установки. Идет поэтапный набор мощности для дальнейшей реализации мероприятий этапа опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в сообщении.
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