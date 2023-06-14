Завершить первый укос трав гродненские аграрии планируют к концу следующей недели. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси.

Согласно информации, хозяйства Гродненской области заготовили больше половины трав первого укоса. В планах убрать около 240 тысяч гектаров. На данный момент уже скошено свыше 60% площадей.

Традиционно в лидерах Гродненский, Берестовицкий и Щучинский районы, где уборка трав уже вышла на финишную прямую - заготовили больше 90%.

Практически всю зеленую массу хозяйства закладывают в силосные траншеи. Эта технология хорошо себя зарекомендовала. После добавления консервантов уже через 20 дней корм готов к употреблению.