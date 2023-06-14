|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШИТЬ ПЕРВЫЙ УКОС ТРАВ ГРОДНЕНСКИЕ АГРАРИИ ПЛАНИРУЮТ К КОНЦУ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ
14:16 14.06.2023
Завершить первый укос трав гродненские аграрии планируют к концу следующей недели. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси.
Согласно информации, хозяйства Гродненской области заготовили больше половины трав первого укоса. В планах убрать около 240 тысяч гектаров. На данный момент уже скошено свыше 60% площадей.
Традиционно в лидерах Гродненский, Берестовицкий и Щучинский районы, где уборка трав уже вышла на финишную прямую - заготовили больше 90%.
Практически всю зеленую массу хозяйства закладывают в силосные траншеи. Эта технология хорошо себя зарекомендовала. После добавления консервантов уже через 20 дней корм готов к употреблению.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2023
Курсы в банках
на 14.06.2023
Конвертация в банках
на 14.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте