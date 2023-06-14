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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ - ГКНТ
13:54 14.06.2023
В Беларуси совершенствуется законодательство в сфере интеллектуальной собственности. Это отметил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков во время участия в региональном семинаре "Интеллектуальная собственность - ключевой фактор интеграции на евразийском пространстве", который проходит в эти дни в Несвиже.
"Мы совершенствуем законодательство Беларуси, развиваем сотрудничество в Союзном государстве. В 2022 году было принято два закона и несколько постановлений в области интеллектуальной собственности. В этом году на согласовании находится несколько постановлений, которые направлены на совершенствование механизмов защиты и выдачи охранных документов", - сказал он.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, среди обсуждаемых на семинаре тем - вопросы, связанные с авторским правом, промышленными образцами, а также результатами исследований разработок, которые подлежат интеллектуальной защите.
"На выставке часть экспозиции состоит из так называемых контрафактов, а другая - из разработок, которые защищены с точки зрения охраны объектов интеллектуальной собственности. Здесь представлен ряд патентов и по вопросам семеноводства - это то направление, которым мы активно занимаемся", - рассказал Сергей Шлычков.
Он отметил, что главный акцент делается на совершенствовании механизмов с точки зрения защиты правовых принципов.
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