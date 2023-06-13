На начало 2023 года в Гродненской области насчитывалось 481 действующее крестьянское (фермерское) хозяйство.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за 2016-2022 годы их число увеличилось на 91 хозяйство, или на 23,3%.

На 1 января 2023 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 38,8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 28,1 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 86,5%, пахотные – на 57,7%.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2022 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах в 1,8 раза, в том числе продукции растениеводства – в 1,9 раза.

В 2022 году доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составила 2% (в 2015 году – 1,5%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств (свыше 80%) является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции.

В 2022 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 52,4 тыс. тонн (3% от объема производства по области), картофеля – 54,4 тыс. тонн (8,9%), овощей – 30,5 тыс. тонн (7,1%), свеклы сахарной – 9,5 тыс. тонн (0,6%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2022 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по области составила 1,8 тыс. тонн (0,7% от объема производства по области), молока – 0,6 тыс. тонн (0,04%), яиц – 0,3 млн штук (0,1%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 4,4 тонны (22,1%).