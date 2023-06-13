|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 23,3%
13:22 14.06.2023
На начало 2023 года в Гродненской области насчитывалось 481 действующее крестьянское (фермерское) хозяйство.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за 2016-2022 годы их число увеличилось на 91 хозяйство, или на 23,3%.
На 1 января 2023 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 38,8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 28,1 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 86,5%, пахотные – на 57,7%.
Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2022 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах в 1,8 раза, в том числе продукции растениеводства – в 1,9 раза.
В 2022 году доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составила 2% (в 2015 году – 1,5%).
Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств (свыше 80%) является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции.
В 2022 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 52,4 тыс. тонн (3% от объема производства по области), картофеля – 54,4 тыс. тонн (8,9%), овощей – 30,5 тыс. тонн (7,1%), свеклы сахарной – 9,5 тыс. тонн (0,6%).
Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2022 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по области составила 1,8 тыс. тонн (0,7% от объема производства по области), молока – 0,6 тыс. тонн (0,04%), яиц – 0,3 млн штук (0,1%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 4,4 тонны (22,1%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.06.2023
Курсы в банках
на 14.06.2023
Конвертация в банках
на 14.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте