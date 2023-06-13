Промышленные организации Минстройархитектуры в 2023 году реализуют 12 инвестиционных проектов. Такая информация прозвучала на заседании коллегии Минстройархитектуры, которая 13 июня 2023 года прошла в Гродно.

«Чем быстрее мы выйдем на заданную траекторию роста, тем активнее будет идти развитие», - завил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

Как сообщает Telegram-канал Минстройархитектуры, большинство инвестпроектов на активной стадии строительства.

В частности, будет завершен проект по созданию производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в ОАО «Гродненский стеклозавод».

Кроме того, с вводом 3-го пускового комплекса завершается реконструкция подстанции «Гранитная» 110 кВ, в рамках реализации РУПП «Гранит» крупного инвестиционного проекта «Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Ситницкое».

Помимо этого, модернизируется производство закаленного стекла для конвейеров автомобильной и бытовой техники, тепличных хозяйств в ОАО «Гомельстекло».