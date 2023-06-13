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ЭКОНОМИКА РБ


СК БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛ РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА О ПРИЕМКЕ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ


11:51 14.06.2023

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении 11 специалистов контроля качества товаров двух крупнейших в Беларуси торговых сетей.

Как сообщает ведомство, фигуранты на протяжении полутора лет, будучи обязанными выполнять приемку плодоовощной продукции и выявлять наличие некачественного, находились в преступном сговоре с представителями двенадцати отечественных и иностранных субъектов хозяйствования.

Утверждается, что обвиняемые принимали товары плохого качества, намеренно завышая оценку внешнего вида и занижая показатели гнили и легкой некондиции в соответствующих документах.

«За совершение указанных действий в интересах поставщиков продуктов фигуранты получили не менее 48 тыс. рублей, которые распределили между собой по заранее достигнутой договоренности», - говорится в сообщении.

СК особо отметил, что выявление преступной схемы стало возможным, в том числе, благодаря раскаявшимся представителям коммерческих структур, которые «добровольно явились к следователям, дали подробные показания, в связи с чем были освобождены от уголовной ответственности согласно примечанию к ст. 252 (коммерческий подкуп) УК РБ».
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