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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 1,7%
11:37 14.06.2023
Потребительские цены в Минской области в мае 2023 года снизились по сравнению с апрелем на 0,7%, с декабрем 2022 года – выросли на 1,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за май 2023 года потребительские цены выросли на 2,1% по сравнению с маем 2022 года. В январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены подскочили на 7,6%.
Продовольственные товары в мае 2023 года подешевели по сравнению с апрелем на 1,3%, с декабрем 2022 года – подорожали на 2,1%. Годовой рост цен в мае 2023 года составил 3,2%. За январь-май 2023 года цены на продтовары повысились на 9,3% к уровню января-мая 2022 года.
Непродовольственные товары в мае 2023 года подорожали по сравнению с апрелем на 0,1%, с декабрем 2022 года - на 1,2%. При этом за май 2023 года к уровню мая 2022 года цены выросли на 0,5%. В январе-мае текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 5,2%.
Цены на услуги в мае 2023 года уменьшились по сравнению с апрелем на 0,1%, с декабрем 2022 года – выросли на 4,3%. В мае 2023 года услуги подорожали по сравнению с маем 2022 года на 6,3%. За январь-май 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%.
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