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ЭКОНОМИКА РБ


ГОЛОВЧЕНКО РАСКРИТИКОВАЛ МИНОБЛИСПОЛКОМ И МИНЗДРАВ ЗА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ БОРИСОВСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ


10:57 14.06.2023

Премьер-министр Роман Головченко 13 июня 2023 года посетил учреждения системы здравоохранения Борисова.

Как сообщает пресс-служба правительства, он подверг критике Минский облисполком и Министерство здравоохранения за непринятие мер в отношении материально-технической базы Борисовской инфекционной больницы.

"Вопросы, касающиеся материально-технической базы, непростые. Однако доводить до такого состояния учреждение и делать вид, что ничего не происходит, это, мягко говоря, неправильно, - подчеркнул Роман Головченко. - Ситуация с обеспеченностью доходов бюджета Минской области в этом году хорошая. Практически без дотаций. Поэтому, что важнее (куда направлять ресурсы - прим.), - вам выбирать. Но такого быть не должно. В течение месяца решение по этому учреждению должно быть у меня на столе".

По мнению премьер-министра, такого рода вопросы есть практически в каждом районе - где-то больше, где-то меньше.

"Ими должны заниматься областные управления здравоохранения, райисполкомы. Все, что касается выполнения задач, - врачи и система руководства на местах. Не нужно просто сидеть и ждать комиссию из Минздрава, - резюмировал глава правительства. - По решению имеющихся вопросов должны быть живые планы, должна быть дорожная карта по всем болевым точкам - что и как делать. Не на все нужны деньги. Финансовую часть надо отдельно отрабатывать".
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