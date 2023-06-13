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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ КОЛИЧЕСТВО НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА I КВАРТАЛ 2023 ГОДА СОКРАТИЛОСЬ НА 2,5%
10:56 14.06.2023
В Беларуси количество неплатежеспособных организаций за I квартал 2023 года сократилось на 2,5%. Об этом заявил директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов, комментируя результаты анализа деятельности организаций госсектора.
«За 2022 год количество неплатежеспособных организаций сократилось на 11,1%, за I квартал текущего года – на 2,5%», – сообщил он.
По его словам, Департамент по санации и банкротству ежегодно анализирует финансовое состояние порядка трех тысяч предприятий. Активно участвует в работе комиссий по предупреждению экономической несостоятельности подведомственных организаций при Беллегпроме, Белгоспищепроме, Белфармпроме и облисполкомах. Его сотрудники регулярно выезжают на санируемые предприятия. Наблюдается устойчивый тренд к снижению доли неплатежеспособных организаций, утверждает чиновник.
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