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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ДВУХ ЧАСТНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В МОГИЛЕВЕ
09:29 14.06.2023
За грубейшие нарушения приостановлена работа двух торговых объектов индивидуального предпринимателя в Могилеве. Меры приняты по результатам рассмотрения поступившего в областной КГК обращения гражданина.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в магазинах продавалось более 220 наименований одежды без ценников, а также без представления покупателям всей необходимой и достоверной информации о товаре (наименовании, изготовителе и месте его нахождения, размере изделия, составе сырья).
Также на товар не имелось документов, подтверждающих его приобретение, качество и безопасность.
Всего в Могилевской области в 2023 году госконтролеры выявили различные нарушения более чем в 50 торговых объектах. В каждом третьем установлены факты завышения цен и нарушения санитарных норм. По выданным рекомендациям и предписаниям обеспечено принятие мер по устранению выявленных нарушений.
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