В январе-апреле 2023 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $26 656,7 млн, что из расчета в текущих ценах на 16,3% больше к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, экспорт за четыре месяца увеличился на 14,3% и составил $12 817,1 млн, импорт – на 18,2% до $13 839,6 млн.