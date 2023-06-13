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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛА ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ НА 16,3%
09:05 14.06.2023
В январе-апреле 2023 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $26 656,7 млн, что из расчета в текущих ценах на 16,3% больше к уровню января-апреля 2022 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, экспорт за четыре месяца увеличился на 14,3% и составил $12 817,1 млн, импорт – на 18,2% до $13 839,6 млн.
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