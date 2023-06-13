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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЦТ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ СВЫШЕ 55 ТЫС. АБИТУРИЕНТОВ


18:07 13.06.2023

14 июня в Беларуси стартует централизованное тестирование (ЦТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, на него зарегистрировалось свыше 55 тыс. абитуриентов.

«В этом году на ЦТ зарегистрировалось свыше 55 тыс. белорусских абитуриентов. Это без учета иностранных поступающих. Тройку лидеров предметов ЦТ возглавляет физика, которую планируют сдавать более 14 тыс. ребят. На втором месте — английский язык (около 13 тыс.). На третьем — русский (порядка 12 тыс.). Структура тестов и задания, переводная таблица первичных баллов в тестовые — все будет таким же, как на ЦЭ. Ничего более сложного абитуриенты не увидят, поэтому стоит спокойно прийти и показать свои знания, - подчеркнул рассказал директор РИКЗ Юрий Миксюк.

Стартует централизованное тестирование 14 июня с прохождения испытания по белорусскому языку. И затем каждые два дня будет проводиться ЦТ по другим предметам. Так, 16 июня — по русскому языку, 18 июня — обществоведению, 20 июня — математике, 22 июня — биологии, 24 июня — иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 26 июня — химии, 28 июня — физике, 30 июня — истории Беларуси, 2 июля — географии. Завершится ЦТ 4 июля экзаменом по всемирной истории (новейшее время).

Для тех, кто не сможет пройти централизованное тестирование в основные дни по уважительным причинам, предусмотрены резервные дни. Так, 11 и 13 июля можно будет сдать белорусский и русский язык, 11 и 15 июля — все остальные предметы. Но для этого необходимо не забыть зарегистрироваться с 1 по 6 июля. Время работы пунктов регистрации — с 9.00 до 19.00, в субботу 1 июля — с 9.00 до 18.00.

Время начала ЦТ в основные и резервные дни — 11.00.

В нашей стране подготовлен 41 пункт для сдачи ЦТ. В Минске тестирование можно пройти в 13 вузах, Минской области — в 3 колледжах, Брестской — 4 университетах, в Витебской — 3 высших и 1 среднем специальном учреждениях, Гомельской — 5 вузах и колледже, Гродненской — 2 университетах и 2 учреждениях ССО, Могилевской — 4 высших и 3 средних специальных учреждениях. В резервные дни ЦТ проведут в 6 университетах: БГУ, БРУ, БрГТУ, ВГТУ, ГГТУ им. П. О. Сухого, ГрГУ им. Янки Купалы.
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