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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «НИИЭВМ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО- МОРСКОМ САЛОНЕ «МВМС-2023»


17:36 13.06.2023

ОАО «НИИЭВМ» примет участие в Международном военно- морском салоне «МВМС-2023», который пройдет 21-25 июня 2023 года на территории туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов» (Санкт-Петербург, Кронштадт).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме Беларуси, ОАО «НИИЭВМ» представит широкую номенклатуру средств вычислительной техники (СВТ) с функциями защиты от несанкционированного доступа, а также способных надежно функционировать в условиях жестких климатических и механических факторов, внешних электромагнитных воздействий: высокопроизводительные ноутбуки — ВМ2015.МЗ, ВМ2454; планшетный компьютер ВМ2453, специализированные вычислители - ВМ2411.М1, ВМ2460, в том числе морского исполнения ВМ2417.М1, ВМ2417.07, панельные ЭВМ с различными диагоналями экрана - ВМ2432, ВМ2432.01, видеомониторы с диагоналями экрана 21,5" и 32", коммутаторы USB ВМТ400 и LAN ВМТ401, зарядные устройства ВМЕ564 й ВМЕ567, линейку навигационных приемников: ВМТ800, ВМТ801, ВМТ802, комплект блоков малошумящих высокочастотных транзисторных усилителей.

Особенностью СВТ является сочетание высокопроизводительного процессора встраиваемой архитектуры и большого поля программируемой логики, что позволяет реализовывать широкий спектр задач. Наличие множества конфигурируемых интерфейсов и программной поддержки существенно упрощает задачу интеграции в сложные системные проекты различного назначения.

Ожидается, что экспозиция предприятий кораблестроительной отрасли соберет более 250 участников, которые разместятся в новом выставочном пространстве, включающем в себя современные павильоны, комфортабельные конференц-залы, а также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов.

Тематика салона традиционно включает в себя кораблестроение и. судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы. В рамках «МВМС-2023» запланированы обширная научно-деловая, демонстрационная и культурно-массовая программы.

Организатором военно-морского салона выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
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