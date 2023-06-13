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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
16:47 13.06.2023
Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши сборного груза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в машине MAN польского перевозчика перевозили крупную партию различных товаров. Однако при таможенном контроле установлено, что в документах не значатся сведения о более чем 180 тыс. единиц расходных материалов для строительных инструментов и различных атрибутов для строительства. Незаявленными оказались электроизоляционные ленты, круги для зачистки полов, абразивные губки, защитные каски и другое.
Размер таможенных платежей при декларировании «недостающей» части товаров составил бы почти 90 тыс. рублей.
По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Нарушителям грозит штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения
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