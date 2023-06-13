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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СТАРТУЕТ 14 ИЮНЯ В БГУ
15:40 13.06.2023
Централизованное тестирование (ЦТ) стартует 14 июня в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, всего для прохождения испытаний в аудиториях вуза зарегистрировалось 4917 абитуриентов.
В университете ЦТ пройдет по девяти учебным предметам: русскому, белорусскому, английскому языкам, математике, физике, химии, всемирной истории, обществоведению, географии. Самым массовым предметом по количеству зарегистрировавшихся является английский язык – 1072.
ЦТ организуют на площадках корпусов вуза: физического (ул. Бобруйская, 5), юридического (ул. Ленинградская, 8), химического (ул. Ленинградская, 14), филологического (ул. К. Маркса, 31).
Для тех, кто был зарегистрирован до 1 июня и не смог принять участие в ЦТ по уважительной причине в установленные даты, предусмотрены резервные дни. Испытания по всем предметам пройдут 11, 13 и 15 июля (регистрация с 1 по 6 июля).
ЦТ начинается традиционно в 11.00. Напомним, при себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, идентификационную карту, вид на жительство, удостоверение беженца), ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Кроме того, на тестирование по физике и химии можно взять калькулятор, который не является средством хранения и передачи информации.
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