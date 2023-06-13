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ЭКОНОМИКА РБ


РЕФОРМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЗДАЕТ СТИМУЛЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА - МИНЭКОНОМИКИ


15:16 13.06.2023

Реформа предпринимательской деятельности создает стимулы для развития малого бизнеса. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в ходе ток-шоу «По существу» телеканала «Столичное телевидение».

По ее словам, законопроект «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности» предлагает действенные стимулы для трансформации ИП в малый и средний бизнес.

«Сначала гражданин был самозанятым, потом стал ИП. И здесь у многих предпринимателей развитие приостановилось. Почему?

Приведу пример из жизни. Во время общественного обсуждения данного нормативного акта в Бресте, один из участников встречи – молодой бизнесмен – рассказал свою историю. Он был индивидуальным предпринимателем, оказывал медицинские услуги. А когда захотел перерегистрироваться в юрлицо, то ему пришлось потратить 1,5 года на переоформление разрешительных документов, договоров аренды и так далее. Закон направлен на устранение этой проблемы, обеспечивая одномоментный переход из ИП в юрлицо.

Сейчас, когда мы активно обсуждаем законопроект, ни в одном регионе я не услышала его резкой критики. Наоборот, есть высокий интерес к тому, чтобы как можно больше видов деятельности подпадало под действие данного документа. Потому что это удобное администрирование и исчисление твоего налога», – пояснила Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Отвечая на вопрос о первоочередных потребностях малого бизнеса для развития, чиновник обратила внимание, что при опросах практически никто из предпринимателей не делает акцента на финансы.

«Первое. На крупных предприятиях есть компетенции в части уникального оборудования. Малые организации заинтересованы взаимодействовать с крупным бизнесом, чтобы тот на своих мощностях выполнял их разовые заказы.

Второй аспект – у больших предприятий есть неиспользуемые станки. Поступило предложение создать по аналогии с Единым реестром имущества, который ведет Госкомимущество, своего рода базу неиспользуемого и законсервированного оборудования. А малый бизнес готов арендовать его по разумной стоимости», – отметила замглавы экономического ведомства.
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