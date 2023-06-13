Комитет госконтроля Могилевской области 19 июня 2023 г. проводит «горячую линию» по вопросам организации торгового обслуживания населения и заготовительной деятельности в системе потребительской кооперации области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, граждане могут сообщить информацию об имеющихся нарушениях и недостатках при осуществлении организациями потребкооперации торговой деятельности, в том числе при обслуживании сельчан автолавками, заготовительной деятельности, высказать мнение о достаточности заготовительных пунктов, удобстве режима их работы, а также внести предложения по улучшению этой деятельности.

Звонки будут приниматься с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по номеру телефона 8(0222) 62-49-34.