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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 19 ИЮНЯ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
14:42 13.06.2023
Комитет госконтроля Могилевской области 19 июня 2023 г. проводит «горячую линию» по вопросам организации торгового обслуживания населения и заготовительной деятельности в системе потребительской кооперации области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, граждане могут сообщить информацию об имеющихся нарушениях и недостатках при осуществлении организациями потребкооперации торговой деятельности, в том числе при обслуживании сельчан автолавками, заготовительной деятельности, высказать мнение о достаточности заготовительных пунктов, удобстве режима их работы, а также внести предложения по улучшению этой деятельности.
Звонки будут приниматься с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по номеру телефона 8(0222) 62-49-34.
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