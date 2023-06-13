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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,5%
14:14 13.06.2023
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 99,8%, с декабрем 2022 г. – 103,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,2% и 104,7% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 103,9%, потребительские товары – 99,8% и 101,7% соответственно.
В мае 2023 года цены на промтовары выросли к маю 2022 года на 10,5%. При этом за январь-май текущего года к уровню января-мая 2022 года цены увеличились на 14,7%.
Продукция производственно-технического назначения в мае 2023 г. по сравнению с апрелем подорожала на 0,01%, с декабрем 2022 года – на 4,1%. За май 2023 года цены подскочили к уровню мая 2022 года на 15,7%. В январе-мае 2023 года продукция производственно-технического назначения выросла в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,9%.
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