Лидская ТЭЦ 14 июня 2023 года будет переведена на сжигание резервного топлива (мазута) в связи с ремонтно-техническими работами на ГРС «Лида». Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго».

«В период работы с 8.00 до 20.00 на мазуте будет обеспечено соблюдение нормативов допустимых выбросов. Проведение данного типа работ сопряжено с изменением цвета уходящих дымовых газов», - говорится в сообщении.

Предприятие приносит извинения за возможные доставленные неудобства.