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ЭКОНОМИКА РБ
ЛИДСКАЯ ТЭЦ 14 ИЮНЯ БУДЕТ СЖИГАТЬ МАЗУТ
13:50 13.06.2023
Лидская ТЭЦ 14 июня 2023 года будет переведена на сжигание резервного топлива (мазута) в связи с ремонтно-техническими работами на ГРС «Лида». Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго».
«В период работы с 8.00 до 20.00 на мазуте будет обеспечено соблюдение нормативов допустимых выбросов. Проведение данного типа работ сопряжено с изменением цвета уходящих дымовых газов», - говорится в сообщении.
Предприятие приносит извинения за возможные доставленные неудобства.
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