На начало 2023 года в Гомельской области насчитывалось 508 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за 2016-2022 годы их количество увеличилось на 47 хозяйств, или на 10,2%.

На 1 января 2023 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 34,6 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 23,8 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 47,9%, пахотные – на 45,1%.

Темп роста производства сельскохозяйственной продукции фермерских хозяйств за 2022 год к предыдущему году составил 115,3% и опережает аналогичный показатель по сельскохозяйственным организациям на 20,6 процентных пункта.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2022 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах в 3,5 раза, в том числе продукции растениеводства – в 3,1 раза, животноводства – в 4,6 раза.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2022 году она составила 2,5% (в 2015 году – 1,3%): в производстве продукции растениеводства увеличилась с 2,6% до 3,6%, животноводства – с 0,5% до 1,6%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств (свыше 60%) является растениеводство. На его долю приходится 67,2% производимой фермерами продукции.

В 2022 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 31,1 тыс. тонн (3,3% от объема производства по области), картофеля – 45,4 тыс. тонн (9,1%), овощей – 25,3 тыс. тонн (8%).

В общем объеме производства продукции животноводства доля фермерских хозяйств остается незначительной. Так, в 2022 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по области составила 2,2 тыс. тонн (1,3% от объема производства по области), производство молока – 20,2 тыс. тонн (2,3%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производстве шерсти – 2 тонны (22,2%).