14 июня 2023 года состоится «прямая телефонная линия» заместителя начальника Минской региональной таможни Дмитрия Харачинского по вопросам ответственности за недекларирование денежных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в таможне, задать вопросы можно будет с 14.00 до 16.00 по номеру телефона в Минске (8-017) 218-95-01.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на «прямую телефонную линию» необходимо сообщать свою фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), данные о месте жительства и (или) работы (учебы), представителям юридических лиц – фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), наименование представляемого ими юридического лица и его юридический адрес.