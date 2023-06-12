В ближайшее время в филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» установят промышленный ламинатор. Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Беллесбумпром».

Ламинированный картон позволяет защитить бумажный слой от внешних воздействий тонкой прозрачной пленкой — эту технологию используют при изготовлении полиграфической продукции и упаковки для пищевой промышленности, картонных коробок, одноразовой посуды.

Кроме того, холдинг готовится к выпуску упаковки для тетрапака. Добрушская бумажная фабрика будет производить для нее специальный картон с проклейкой внутри. Тестовые партии отправились в Россию, Турцию и Болгарию. Предварительно решено, что основной объем продукции будет поставляться российской компании из Московской области — речь идет о трех тысячах тонн продукции в месяц.