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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ 15% ПРОДАВЦОВ СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ КВАРТИР В МИНСКЕ


12:22 13.06.2023

За неделю 15% продавцов снизили стоимость квартир, но при этом средняя цена за метр в Минске немного выросла. Об этом пишет Realt.

Согласно информации, за 5-12 июня число объявлений в базе Realt почти не изменилось и составляет 13,7 тысячи. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 15% из них, средний размер скидки варьировался от $60 до $1000. В то же время в 1% объявлений цены увеличились — от $1000 до $4000. Также было размещено более 1 тысячи новых объявлений с более высокими ценами относительно прошлой недели.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,4% и составил $1342. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1470, что на 0,5% больше, чем в прошлый понедельник.

Все представленные ниже данные рассчитаны на основе всей базы объявлений (с учетом объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках в Октябрьском, Центральном и Московском районах).

За прошедшую неделю предложение 3- и 4-комнатных квартир увеличилось — на 1,4% и 0,4% соответственно. В то же время число объявлений о продаже «однушек» и «двушек» уменьшилось на 1,1% в обоих случаях.

Среди районов города снижение предложения отмечалось почти во всех районах. Существеннее всего в Ленинском — минус 5%. Единственным исключением стал Первомайский район, где число объектов, напротив, увеличилось на 3,5%.

За прошедшую неделю наблюдался рост средних цен квадратного метра по всем типам квартир. Наиболее существенный у 3-комнатных — плюс 0,9%.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены «квадрата» отмечался в Центральном — плюс 1,7%. В то же время существеннее всего цены снизились в Первомайском районе — минус 0,9%.
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