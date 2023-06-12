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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ ФУР НА ВЪЕЗД В ЛИТВУ И ПОЛЬШУ


10:52 13.06.2023

Очереди фур на въезд в Литву и Польшу продолжают увеличиваться. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10.00 наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сопредельная сторона оформила всего 17% фур от нормы. Задержки в оформлении большегрузов сохраняются также в пункте пропуска Шальчининкай (Бенякони)», - говорится в сообщении.

За сутки через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) в страны ЕС проследовало 64% фур от нормы.

«По информации СМИ, на литовской стороне 12 июня въезда в Беларусь ожидало около 1,7 тысячи фур. Утверждается, что очереди большегрузов – результат ограничений на передвижение российских и белорусских грузовиков, введенных польскими властями», - информирует ведомство.

Существенная очередь легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). За сутки сопредельная сторона оформила только 29% авто.
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