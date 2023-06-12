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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИСЛО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 23,9%


10:11 13.06.2023

На начало 2023 года в Витебской области насчитывалось 462 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за 2016-2022 годы их число увеличилось на 89 хозяйств, или на 23,9%.

На 1 января 2023 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 55,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 35,9 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились в 2,5 раза, пахотные – в 2,3 раза.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2022 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах 1,8 раза, в том числе продукции растениеводства – в 2 раза, животноводства – на 10,9%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2022 году она составила 1,9% (в 2015 году – 1%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится почти 90% производимой фермерами продукции.

В 2022 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 54,7 тыс. тонн (5,1% от объема производства по области), картофеля – 23 тыс. тонн (5,4%), овощей – 9,8 тыс. тонн (3,2%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2022 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по области составила 0,5 тыс. тонн (0,2% от объема производства по области), молока – 4 тыс. тонн (0,5%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 1,4 тонны (11,3%).
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