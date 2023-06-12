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ЭКОНОМИКА РБ
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В БОБРУЙСКЕ ПРИ ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ НЕ ИСЧИСЛИЛО ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗЛИЦ
09:57 13.06.2023
Частное предприятие в Бобруйске, осуществляющее грузоперевозки, выплатило в 1 квартале 2023 года дивиденды учредителю и при этом не исчислило с доходов физического лица подоходный налог. Это было установлено налоговыми органами при проведении последующего этапа камеральной проверки компании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, на уведомление о добровольной уплате налогов частное предприятие отреагировало и представило уточненные налоговые декларации (расчеты), доплатив в бюджет 33,6 тыс. рублей подоходного налога с физических лиц.
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