Частное предприятие в Бобруйске, осуществляющее грузоперевозки, выплатило в 1 квартале 2023 года дивиденды учредителю и при этом не исчислило с доходов физического лица подоходный налог. Это было установлено налоговыми органами при проведении последующего этапа камеральной проверки компании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, на уведомление о добровольной уплате налогов частное предприятие отреагировало и представило уточненные налоговые декларации (расчеты), доплатив в бюджет 33,6 тыс. рублей подоходного налога с физических лиц.