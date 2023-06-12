Доступна обновленная версия Навигационной карты Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, изменения затронули как содержание, так и функциональные возможности информационного ресурса. Основная цель обновления – предоставление органам власти, бизнесу и гражданам актуальных навигационных данных.

Теперь на Навигационной карте стали доступны подробные сведения о более чем 1600 крупнейших населенных пунктах нашей страны. Кроме того, значительно расширен функционал поиска объектов и получения информации о них, появилась возможность строить автомобильные маршруты на основе созданного дорожного графа протяженностью более 200 тыс. км. Помимо этого, в ресурс интегрированы данные реестра адресов Беларуси, которые обновляются в режиме реального времени.

Навигационная карта Беларуси предназначена для использования в навигационных географических информационных системах, интеллектуальных транспортных системах, системах персональной и мониторинговой навигации автотранспорта, а также при интеграции и оптимизации функционирования существующих и перспективных средств и систем навигации. Ресурс включает в себя сведения об административно-территориальном делении, строениях, дорожном графе, гидрографии, растительности, точках интереса.