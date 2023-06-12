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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ОТКРЫВАЕТ КОРОТКИЙ НОМЕР ПО ВОПРОСАМ СТОИМОСТИ И КАЧЕСТВА АВТОЗАПЧАСТЕЙ


09:38 13.06.2023

Комитет госконтроля открывает короткий номер 191 по вопросам стоимости и качества предлагаемых в реализации автозапчастей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, на этот номер можно сообщить о фактах необоснованного завышения цен на автозапчасти, а также фактах реализации некачественной продукции.

Короткий номер 191 будет работать с 13 по 15 июня с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Поступившая информация будет изучена специалистами контрольного ведомства, а также использована при проведении контрольных мероприятий в отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих ввоз в республику и реализацию автозапчастей и автокомпонентов для легковых автомобилей.
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