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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ОТКРЫВАЕТ КОРОТКИЙ НОМЕР ПО ВОПРОСАМ СТОИМОСТИ И КАЧЕСТВА АВТОЗАПЧАСТЕЙ
09:38 13.06.2023
Комитет госконтроля открывает короткий номер 191 по вопросам стоимости и качества предлагаемых в реализации автозапчастей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, на этот номер можно сообщить о фактах необоснованного завышения цен на автозапчасти, а также фактах реализации некачественной продукции.
Короткий номер 191 будет работать с 13 по 15 июня с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Поступившая информация будет изучена специалистами контрольного ведомства, а также использована при проведении контрольных мероприятий в отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих ввоз в республику и реализацию автозапчастей и автокомпонентов для легковых автомобилей.
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