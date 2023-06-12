Индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 100,3%, с декабрем 2022 г. – 102,1%, в том числе на инвестиционные товары – 100,5% и 102,6% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 103,3%, потребительские товары – 100,2% и 100,4% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 94,6%, с декабрем 2022 г. – 94,6%, в том числе в растениеводстве – 87,2% и 100% соответственно, животноводстве – 97% и 93,2% соответственно.

Индекс цен в строительстве в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 99,4%, с декабрем 2022 г. – 102,3%, в том числе на строительно-монтажные работы – 99,8% и 99,8% соответственно, машины и оборудование – 100% и 104,4%, прочие работы и затраты – 96,3% и 102,5% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 99,3%, с декабрем 2022 г. – 105,9%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 100%, с декабрем 2022 г. – 100,4%.