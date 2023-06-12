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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 3,5 ТЫС. ГРАЖДАН В ЯНВАРЕ-МАЕ ПРЕДСТАВИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ


18:03 12.06.2023

В январе-мае 2023 года налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу (декларации) представлены 3564 гражданами области, причем 93,9% из них представили декларации в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, общее количество физических лиц, представивших декларации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 8,9%. Сумма подоходного налога, подлежащая доплате 2303 плательщиками, составила свыше 5,4 млн рублей.

В то же время, 50 плательщикам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено либо зачтено в счет уплаты будущих платежей 108 тыс. рублей.

Самая большая сумма годового дохода в размере 6,2 млн рублей задекларирована в связи с получением дохода из-за границы.

Наибольшая сумма подоходного налога, предъявленная к уплате, составила 810,5 тыс. рублей.
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