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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕПОЗИТЫ НА СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ БОЛЕЕ 126,9 ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ


17:42 12.06.2023

На 1 июня 2023 г. для многодетных семей открыто 126 922 депозитных счета «Семейный капитал».

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,6 тыс. счетов на $826 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 44,3 тыс. депозитных счетов на Br1,08 млрд.

В рамках этой программы размер семейного капитала с 1 января 2023 года составляет Br29,9 и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно.

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 июня 2023 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 71 411 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 59 467, на получение медицинских услуг – 7 231, на получение образования – 4 708 заявлений, на приобретение товаров для инвалидов – 5.

Принято 69 085 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 14 705, Витебская – 6739, Гомельская область – 10 997, Гродненская область – 8329, Минская – 11 903, Могилевская – 032, Минск – 9380.
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