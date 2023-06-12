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ЭКОНОМИКА РБ
В НЕСВИЖЕ 13-14 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
17:15 12.06.2023
В Несвиже 13-14 июня пройдет региональный семинар «Интеллектуальная собственность – ключевой фактор интеграции на евразийском пространстве».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в фокусе внимания - евразийская интеграция в сфере интеллектуальной собственности, обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в условиях глобальных вызовов и экономической неопределенности, развитие сотрудничества и обеспечение технологического суверенитета стран Евразийского экономического союза.
Организаторы мероприятия: Евразийское патентное ведомство Евразийской патентной организации; Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси; Национальный центр интеллектуальной собственности при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности.
С программой семинара можно ознакомиться здесь.
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