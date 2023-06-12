В Несвиже 13-14 июня пройдет региональный семинар «Интеллектуальная собственность – ключевой фактор интеграции на евразийском пространстве».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в фокусе внимания - евразийская интеграция в сфере интеллектуальной собственности, обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в условиях глобальных вызовов и экономической неопределенности, развитие сотрудничества и обеспечение технологического суверенитета стран Евразийского экономического союза.

Организаторы мероприятия: Евразийское патентное ведомство Евразийской патентной организации; Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси; Национальный центр интеллектуальной собственности при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности.

С программой семинара можно ознакомиться здесь.