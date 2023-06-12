Продовольственные товары в Минске в мае 2023 года подешевели по сравнению с апрелем 2023 года на 0,7%, с декабрем 2022 года – подорожали на 2,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, за май 2023 года к уровню мая 2022 года цены увеличились на 4,9%. За январь-май 2023 года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 9,5%.

Непродовольственные товары в мае 2023 года подешевели по сравнению с апрелем на 0,4%, с декабрем 2022 года – подорожали на 0,6%. При этом за май 2023 года к уровню мая 2022 года цены снизились на 1,4%. В январе-мае 2023 года цены на непродовольственные товары увеличились на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на услуги в мае 2023 года снизились по сравнению с апрелем на 0,1%, с декабрем 2022 года – подорожали 4,4%. В мае 2023 года услуги подорожали по сравнению с маем 2022 года на 6,5%. За январь-май 2023 года цены на услуги увеличились к уровню января-мая 2022 года на 6,7%.