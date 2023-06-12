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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ


16:23 12.06.2023

Формирование бюджета Гомельской области в январе-мае 2023 года обеспечивали более 824 тыс. плательщиков, в том числе 19 тыс. организаций, более 29 тыс. индивидуальных предпринимателей и около 776 тыс. физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-май 2023 года в бюджет области поступило 1534,1 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 341,1 млн рублей, в местные бюджеты – 1193,0 млн рублей.

Около 80% доходов бюджета в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 31,3% – за счет подоходного налога, 27,0% – за счет налога на добавленную стоимость, 8,5% – за счет акцизов, 7,9% - налога на прибыль, 4,5% – за счет налога на недвижимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области поступило 1137,3 млн рублей. На их долю приходится 74,1% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 303,2 млн рублей (19,8%), индивидуальных предпринимателей – 55,4 млн рублей (3,6%), физических лиц – 38,1 млн рублей (2,5%).
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