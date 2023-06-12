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ЭКОНОМИКА РБ
В 2023 ГОДУ БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В РОССИЮ И КИТАЙ
14:53 12.06.2023
Беларусь увеличила в нынешнем году экспорт сельхозпродукции в Россию и Китай. Акцент на этом сделал министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.
«Республика обеспечена продуктами питания сверх того, что потребляет. Почти 60% от всего производимого молока, мяса, зерна мы реализуем на экспорт. У нас получилось за 4 месяца почти 115% рост по экспорту к уровню прошлого года в Китайскую народную Республику. По отдельным позициям мы увеличиваем экспорт в натуральном выражении, в денежном», - рассказал Игорь Брыло.
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