Беларусь увеличила в нынешнем году экспорт сельхозпродукции в Россию и Китай. Акцент на этом сделал министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

«Республика обеспечена продуктами питания сверх того, что потребляет. Почти 60% от всего производимого молока, мяса, зерна мы реализуем на экспорт. У нас получилось за 4 месяца почти 115% рост по экспорту к уровню прошлого года в Китайскую народную Республику. По отдельным позициям мы увеличиваем экспорт в натуральном выражении, в денежном», - рассказал Игорь Брыло.