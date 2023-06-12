ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ И БАНК РАЗВИТИЯ СОЗДАДУТ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


14:18 12.06.2023

Минздрав и Банк развития создадут цифровую платформу здравоохранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, он охватывает всю сферу информационно-коммунникационных технологий системы здравоохранения. Предложенные варианты взаимодействия послужат стимулом для формирования новых подходов по цифровой трансформации отрасли здравоохранения. Будет выстроена четкая структура создания, внедрения, сопровождения и развития централизованной информационной системы здравоохранения.

"На первых этапах работа в данном направлении не будет столь осязаема как, например, проект по оснащению организаций здравоохранения автомобилями скорой медицинской помощи. Это стратегическая задача Министерства здравоохранения для удовлетворения потребностей государства, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информацией в сфере здравоохранения. Банк развития и его структуры оказывают всю необходимую поддержку в реализации столь масштабного проекта национального уровня", - заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Он также отметил, что Минздрав и Банк развития реализовывают проекты, которые охватывают не отдельные направления, а всю систему здравоохранения.

"Когда мы начинали работу с Банком развития, то сразу определились, что должны реализовывать структурные, долгосрочные проекты, которые охватывают не только отдельные направления здравоохранения, а всю систему. Во время работы по службе охраны материнства и детства мы уделяли внимание всем регионам и смотрели на те показатели, которые формируют здоровье нации, а после нанизывали на этот структурный проект всю государственную программу", - рассказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, Банк развития сотрудничает с Министерством здравоохранения с 2017 года. 4 года последовательно реализовывалась программа "Здоровый малыш", в ходе которой покупалось дорогостоящее оборудование для перинатальных центров.

"С 2022 года по инициативе Банка развития по распоряжению премьер-министра принято решение реализовать трехлетнюю программу оснащения автомобилями скорой помощи учреждения здравоохранения всей страны. В 2022 году мы передали им 22 машин скорой помощи. В целом программа запланирована на три года", - отметил председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Александр Егоров.

Дмитрий Пиневич добавил, что автомобиль скорой медицинской помощи, сертификат на который был передан главному врачу Минского областного центра медицинской помощи Александре Вариводской во время мероприятия, оснащен оборудованием отечественных производителей.

"МАЗ уже создал прототип передвижного фельдшерско-акушерского пункта. В этом году мы планируем получить целую линейку передвижных автомобилей. …все наши ФАПы будут проинвентаризированы. Думаю, их доступность для сельского населения станет стопроцентной", - отметил министр.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2023
валюта курс
EUR 3.1685
USD 2.9451
RUB 3.6158
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9495 +0.0044
RUB 3.6007 -0.0151
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1750 3.1800
USD 2.9460 2.9480
RUB 2.7000 3.6250
подробнее

Конвертация в банках
на 12.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0800
EUR/RUB 87.7000 115.7000
USD/RUB 81.3000 107.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте