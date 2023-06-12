Минздрав и Банк развития создадут цифровую платформу здравоохранения. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, он охватывает всю сферу информационно-коммунникационных технологий системы здравоохранения. Предложенные варианты взаимодействия послужат стимулом для формирования новых подходов по цифровой трансформации отрасли здравоохранения. Будет выстроена четкая структура создания, внедрения, сопровождения и развития централизованной информационной системы здравоохранения.

"На первых этапах работа в данном направлении не будет столь осязаема как, например, проект по оснащению организаций здравоохранения автомобилями скорой медицинской помощи. Это стратегическая задача Министерства здравоохранения для удовлетворения потребностей государства, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информацией в сфере здравоохранения. Банк развития и его структуры оказывают всю необходимую поддержку в реализации столь масштабного проекта национального уровня", - заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Он также отметил, что Минздрав и Банк развития реализовывают проекты, которые охватывают не отдельные направления, а всю систему здравоохранения.

"Когда мы начинали работу с Банком развития, то сразу определились, что должны реализовывать структурные, долгосрочные проекты, которые охватывают не только отдельные направления здравоохранения, а всю систему. Во время работы по службе охраны материнства и детства мы уделяли внимание всем регионам и смотрели на те показатели, которые формируют здоровье нации, а после нанизывали на этот структурный проект всю государственную программу", - рассказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, Банк развития сотрудничает с Министерством здравоохранения с 2017 года. 4 года последовательно реализовывалась программа "Здоровый малыш", в ходе которой покупалось дорогостоящее оборудование для перинатальных центров.

"С 2022 года по инициативе Банка развития по распоряжению премьер-министра принято решение реализовать трехлетнюю программу оснащения автомобилями скорой помощи учреждения здравоохранения всей страны. В 2022 году мы передали им 22 машин скорой помощи. В целом программа запланирована на три года", - отметил председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Александр Егоров.

Дмитрий Пиневич добавил, что автомобиль скорой медицинской помощи, сертификат на который был передан главному врачу Минского областного центра медицинской помощи Александре Вариводской во время мероприятия, оснащен оборудованием отечественных производителей.

"МАЗ уже создал прототип передвижного фельдшерско-акушерского пункта. В этом году мы планируем получить целую линейку передвижных автомобилей. …все наши ФАПы будут проинвентаризированы. Думаю, их доступность для сельского населения станет стопроцентной", - отметил министр.