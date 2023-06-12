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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСНЕФТЬ ПОСТРОИТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФРАКЦИОННОГО ПЕСКА
13:24 12.06.2023
ПО «Белоруснефть» построит собственный горно-обогатительный комбинат по производству фракционного кварцевого песка для технологии ГРП в Малоритском районе Брестской области.
Как пишет neft.by, это станет одним из самых масштабных проектов компании по импортозамещению.
Проект уникальный не только для компании, но и для страны в целом. Новый промышленный объект позволит наладить производство фракционного кварцевого песка для проведения операций гидроразрыва пласта, востребованного при разработке отечественных нетрадиционных месторождений.
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