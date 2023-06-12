ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛОРУСНЕФТЬ ПОСТРОИТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФРАКЦИОННОГО ПЕСКА

13:24 12.06.2023 ПО «Белоруснефть» построит собственный горно-обогатительный комбинат по производству фракционного кварцевого песка для технологии ГРП в Малоритском районе Брестской области. Как пишет neft.by, это станет одним из самых масштабных проектов компании по импортозамещению. Проект уникальный не только для компании, но и для страны в целом. Новый промышленный объект позволит наладить производство фракционного кварцевого песка для проведения операций гидроразрыва пласта, востребованного при разработке отечественных нетрадиционных месторождений.