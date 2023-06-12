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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 63,4%


12:40 12.06.2023

На начало 2023 года в Брестской области насчитывалось 848 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за 2016-2022 годы их число увеличилось на 329 хозяйств, или на 63,4%.

На 1 января 2023 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 41,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 25,2 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 57,2%, пахотные – на 53,7%.

На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации.

Объем производства продукции крестьянских (фермерских) хозяйств в 2022 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах в 2,4 раза, в том числе продукции растениеводства – в 2,5 раза, животноводства – на 91,2%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2022 году она составила 5,5% (в 2015 году – 3,5%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится 96,6% производимой фермерами продукции.

В 2022 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 39,8 тыс. тонн, картофеля – 131,6 тыс. тонн, овощей – 222,8 тыс. тонн, свеклы сахарной – 18 тыс. тонн, фруктов и ягод – 88,5 тыс. тонн.

Удельный вес производства фруктов и ягод в общеобластном объеме составил 36,3%, овощей – 32%, картофеля – 16,9%, зерна – 2,5%, свеклы сахарной – 1,8%.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2022 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по области составил 0,4%, в производстве молока – 0,3%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производстве шерсти – 12,4%.
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