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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ПРЕСЕК НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУПНОГО ТЕНЕВОГО КРИПТООБМЕННИКА В МИНСКЕ


12:17 12.06.2023

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля совместно со Следственным комитетом пресечена нелегальная деятельность крупного теневого криптообменника на территории Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, двое иностранных граждан, начиная с 2019 года, занимались на территории Беларуси предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий, связанной с приобретением (отчуждением) криптовалюты (цифровых знаков, токенов) и иностранной валюты в интересах третьих лиц.

Полученный доход от физических лиц в Беларуси в результате деятельности криптообменника составил более 9 млн рублей, а причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов – свыше 1,5 млн рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в офисе и по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяты денежные средства, криптовалюта, цифровые носители информации.

Кроме того, работниками Департамента финансовых расследований и Следственного комитета установлен и задержан 41-летний житель Минска, который не только пользовался услугами теневого криптообменника, но и сам занимался аналогичной деятельностью. При этом более 30% его расходных операций были адресованы в адрес пользователей даркнета – сегмента интернета, скрытого от общего доступа и используемого для коммуникаций и обмена информацией при осуществлении различного рода незаконной деятельности.
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