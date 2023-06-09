ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МТС И МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ВЫПУСТИЛИ ОНЛАЙН-УРОКИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И БИОЛОГИИ


12:11 12.06.2023

Компания МТС совместно с Министерством образования Беларуси подготовили обучающие видеоматериалы по английскому языку и биологии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это продолжение серии онлайн-уроков для абитуриентов, с помощью которых можно повторять школьную программу при подготовке к поступлению в вузы.

В 2020-2022 гг. вышли видеоуроки по математике, физике, химии, русскому и белорусскому языкам, а теперь школьникам доступны материалы еще по двум предметам, которые включены в график ЦТ.

На этот раз создано по 10 новых онлайн-уроков по английскому языку и по биологии по наиболее сложным темам. Материал подготовлен опытными учителями лицея БГУ, изложен в доступной форме с акцентом на разбор практических заданий.

Видеоуроки прошли экспертизу в Национальном институте образования и могут быть использованы как дополнительный инструмент для подготовки к централизованному тестированию.

Смотреть онлайн-уроки можно на Национальном образовательном портале adu.by, Едином информационно-образовательном ресурсе eior.by в разделе “Подготовка к ЦТ”, также они загружены на YouTube-канал МТС. Плейлист с роликами по английскому языку — здесь, а по биологии — здесь.

Контент для абитуриентов: МТС совместно с Министерством образования выпустили онлайн-уроки по английскому языку и биологии

На этих же площадках размещены видеоматериалы по математике, физике, химии, белорусскому и русскому языкам.

Вступительная кампания в вузы в Беларуси в этом году начинается 14 июня — с ЦТ по белорусскому языку, 16 июня состоится ЦТ по русскому языку, по математике — 20 июня, по биологии — 22 июня, по иностранному языку — 24 июня, по химии — 26 июня, по физике — 28 июня. Если по уважительной причине не удастся сдать экзамен в эти даты, можно пройти тестирование в резервные дни: по белорусскому и русскому языкам — 11 и 13 июля, по остальным предметам — 11 и 15 июля. С полным расписанием ЦТ можно ознакомиться по ссылке.

Компания МТС реализует проект по созданию видеороликов для подготовки к ЦТ в рамках соглашения о сотрудничестве с Министерством образования Республики Беларусь
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2023
валюта курс
EUR 3.1685
USD 2.9451
RUB 3.6158
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9451 +0.0099
RUB 3.6158 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1600 3.1760
USD 2.9400 2.9480
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0800
EUR/RUB 87.0000 115.8000
USD/RUB 81.0000 107.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте