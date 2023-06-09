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ЭКОНОМИКА РБ
ЭНЕРГЕТИКИ ВИТЕБСКА В ЭТОМ СЕЗОНЕ ПЛАНИРУЮТ ЗАМЕНИТЬ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ МЕТРОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
11:33 12.06.2023
Энергетики Витебска в этом сезоне планируют заменить более тысячи метров тепловых сетей. Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Витебскэнерго».
«Филиал «Витебские тепловые сети» ведет активные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Реконструкция тепловых сетей ведется в соответствии с графиком. Большой объем работ по строительству магистральных тепловых сетей сейчас реализуется в областном центре в районе улицы Карла Маркса. Проектом предусмотрена замена стальных труб на современные ПИ-трубы, оснащенные системой оперативного дистанционного контроля изоляции трубопровода. «Энергетики уже заменили 375 метров тепловых сетей в однотрубном исчислении. Всего же замене подлежит более 1030 метров», - говорится в сообщении».
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