Сокращение золотовалютных резервов Беларуси с начала 2023 года остается незначительным. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Золотовалютные резервы Беларуси за май 2023 г. снизились на $0,96 млрд (или 1,2%) и составили $7,87 млрд на начало июня 2023 г. Сокращение с начала года остается незначительным: $0,57 млрд, или 0,7%», - говорится в сообщении.

Аналитики ЕАБР напоминают, что Национальный банк Беларуси намерен обеспечить уровень резервов не ниже $6 млрд на конец 2023 г.