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ЭКОНОМИКА РБ


ОЧЕРЕДЬ НА ВЪЕЗД В ЕС ИЗ БЕЛАРУСИ ЗА ВЫХОДНЫЕ ДНИ УВЕЛИЧИЛАСЬ В 2,5 РАЗА


10:59 12.06.2023

С пятницы очередь транспорта на въезд в ЕС из Беларуси увеличилась в 2,5 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«На протяжении выходных дней очереди грузовых авто фиксировались перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи). За два дня его контрольные службы пропустили на свою территорию 45% фур от нормы. Большегрузы также въезжали с задержками в ЕС через литовские пункты пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони)», - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что, несмотря на увеличение транспортного потока, контрольные службы польского пункта пропуска Тересполь (Брест) продолжали оформлять около 30% авто от нормы, т.е. в среднем 21 авто в час из 70 положенных. В течение выходных дней очереди легкового транспорта фиксировались перед всеми литовскими пунктами пропуска.
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