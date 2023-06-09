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ЭКОНОМИКА РБ
ШКОЛЫ БЕЛАРУСИ НАЧИНАЮТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
10:51 12.06.2023
Школы Беларуси начинают прием документов в первые классы. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, принимать документы для зачисления в первые классы учреждений общего среднего образования детей, проживающих в микрорайоне школы, будут по 15 августа. При наличии свободных мест для зачисления первоклассников, не проживающих в микрорайоне школы, документы могут быть поданы с 16 по 28 августа.
В школу примут ребенка, достигшего на начало учебного года шести лет. По желанию одного из законных представителей первоклассника могут зачислить и в более позднем возрасте. Также по заявлению родителя и при наличии решения педагогического совета в 1-й класс может попасть и пятилетка, но с условием, что шесть ему исполнится в текущем календарном году.
Родители будущего первоклассника должны предоставить в школу заявление на имя директора, свидетельство о рождении ребенка, справку о здоровье, заключение ЦКРОиР о программе обучения (при его наличии).
Зачисление учащихся в 1-е классы осуществляется до 31 августа.
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