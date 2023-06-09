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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРИМЕНИЛИ МИЛЛИОННУЮ НАВИГАЦИОННУЮ ПЛОМБУ
10:29 12.06.2023
Миллионную навигационную пломбу применили для отслеживания международных транзитных перевозок белорусские таможенники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, юбилейную пломбу наложили на грузовой автомобиль, прибывший в ТЛЦ «Каменный Лог-Белтаможсервис».
В конце 2021 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета было утверждено Соглашение о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок.
Белорусская таможня, не дожидаясь принятия этого решения в рамках ЕАЭС, начала применение пломб, национальным оператором которых является РУП "Белтаможсервис", еще в 2020 году.
Ранее в Беларуси пломбы использовались только в отношении перевозчиков, по которым есть информация, что они нарушают таможенное законодательство.
В 2021 году расширена сфера применения. Сегодня навигационные пломбы используются для контроля за перевозкой товаров, осуществляемой в рамках «бестранзитной» технологии, могут использоваться в качестве средств идентификации, быть альтернативой таможенному сопровождению и в иных случаях, предусмотренных постановлением Совета министров № 311 от 25 мая 2020 года.
В обязательном порядке навигационные пломбы применяются в отношении европейских грузовиков, следующих с территории Литвы, Польши и Латвии, а также при перемещении грузов повышенной опасности, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита.
В настоящее время ежесуточно используется порядка 1,5 тыс. таких устройств. Одновременно контролируется порядка 4 тыс. транспортных средств с такими пломбами.
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