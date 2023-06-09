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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 22,1%


09:40 12.06.2023

На начало 2023 года в Минской области насчитывалось 968 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за 2016-2022 годы их число увеличилось на 175 хозяйств, или на 22,1%.

На 1 января 2023 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 63,7 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 45,9 тыс. гектаров. По сравнению с 2015 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 65,9% пахотные – на 61,6%.

На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции значительно опережали сельскохозяйственные организации.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2022 году по сравнению с 2015 годом увеличился в сопоставимых ценах на 56,7%, в том числе продукции растениеводства – на 65,7%, а животноводства снизился на 9,8%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2022 году она составила 2,4% (в 2015 году – 1,9%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств (свыше 70%) является растениеводство. На его долю приходится 93,8% производимой фермерами продукции.

В 2022 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 64,7 тыс. тонн (2,9% от объема производства по области), картофеля – 145,9 тыс. тонн (13,6%), овощей – 92,9 тыс. тонн (10,8%), свеклы сахарной – 39,4 тыс. тонн (3%), фруктов и ягод – 8,9 тыс. тонн (4,3%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2022 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по области составила 3,4 тыс. тонн (0,7% от объема по области), производство молока – 1,1 тыс. тонн (0,1%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 3,8 тонны (20,6%).
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