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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА ДОБАВЛЯЕТ ЕЩЕ ОДИН РЕЙС В ТУРКМЕНБАШИ
09:28 12.06.2023
Компания «Белавиа» c 19 августа по 17 сентября 023 года добавляет еще один рейс в Туркменбаши.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, рейсы из Минска будут выполняться 2 раза в неделю: по вторникам и по субботам.
Вылет из Минска в субботу будет в 20:00, прилет в Туркменбаши - в воскресенье в 02:10.
Обратный рейс с вылетом в воскресенье в 03:10 и прибытием в Минск в 05:30.
Время в расписании указано местное: разница во времени между Беларусью и Туркменистаном составляет 2 часа.
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