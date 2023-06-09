ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВЫРОС НА 14,0%


09:15 12.06.2023

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-апрель 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,0% и составил $30,5639 млрд. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Беларуси.

Экспорт вырос на 9,9% до $15,3836 млрд, импорт - на 18,4% до $15,1803 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-апрель составило $203,3 млн (в январе-марте - $248,8 млн).

Внешняя торговля товарами в январе-апреле 2023 года увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2022 года на 15,4% и составила $25,9161 млрд. Импорт товаров вырос на 16,8% и составил $13,3491 млрд, экспорт - на 13,8% и составил $12,567 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $782,1 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-апреле 2023 года возросла по сравнению с январем-апрелем 2022 года на 6,8% и составила $4,6478 млрд. Экспорт услуг упал на 4,6% и составил $2,8166 млрд., импорт вырос на 30,7% и составил $1,8312 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $985,4 млн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2023
валюта курс
EUR 3.1685
USD 2.9451
RUB 3.6158
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9451 +0.0099
RUB 3.6158 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1600 3.1760
USD 2.9400 2.9480
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0800
EUR/RUB 87.0000 115.8000
USD/RUB 81.0000 107.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте