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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВЫРОС НА 14,0%
09:15 12.06.2023
Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-апрель 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,0% и составил $30,5639 млрд. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Беларуси.
Экспорт вырос на 9,9% до $15,3836 млрд, импорт - на 18,4% до $15,1803 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-апрель составило $203,3 млн (в январе-марте - $248,8 млн).
Внешняя торговля товарами в январе-апреле 2023 года увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2022 года на 15,4% и составила $25,9161 млрд. Импорт товаров вырос на 16,8% и составил $13,3491 млрд, экспорт - на 13,8% и составил $12,567 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $782,1 млн.
Внешняя торговля услугами в январе-апреле 2023 года возросла по сравнению с январем-апрелем 2022 года на 6,8% и составила $4,6478 млрд. Экспорт услуг упал на 4,6% и составил $2,8166 млрд., импорт вырос на 30,7% и составил $1,8312 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $985,4 млн.
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