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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛА НА 2,7%


18:00 09.06.2023

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 99,7%, с декабрем 2022 г. – 102,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в мае текущего года по сравнению с маем 2022 года рост цен составил 3,7%. За январь-май 2023 года цены выросли на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Цены на продовольственные товары в мае 2023 года снизились по сравнению с апрелем текущего года на 0,7%, с декабрем 2022 г. – выросли на 2,9%. Годовой рост цен на продтовары в мае 2023 года составил 4,4%. За январь-май 2023 года цены выросли на 9,2% к уровню января-мая 2022 года.

Непродовольственные товары в мае текущего года подешевели на 0,1% по сравнению с апрелем, с начала года – подорожали на 0,9%. Годовой рост цен на непродовольственные товары в мае составил 0,5%. За январь-май 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7%.

Цены на услуги в мае 2023 года по сравнению с апрелем 2023 года выросли на 0,1%, с декабрем 2022 г. – на 4,5%. За май 2023 года к маю 2022 года цены повысились на 6,9%. В январе-мае 2023 года услуги подорожали на 6,9% к аналогичному уровню прошлого года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составил 100,01%, с декабрем 2022 г. – 101,6%.
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